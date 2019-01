Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. Guten Unternehmensergebnissen aus den USA steht der nach wie vor ungelöste "Gouvernment Shutdown" gegenüber, die teilweise Schließung der Behörden in den USA wegen des Haushaltsstreits. In dieser Gemengelage taxierte der Broker IG den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 11 072 Punkten auf dem Schlussniveau vom Mittwoch. Damit dürfte der Leitindex zunächst weiter oberhalb von 11 000 Zählern verharren.

Beobachter befürchten, dass der fortdauernde "Shutdown" zunehmend die Wirtschaft in den USA belasten dürfte. Am Nachmittag könnten Zahlen zur Stimmung im verarbeitenden Gewerbe der USA im Januar neuen Aufschluss über die Einschätzung der aktuellen Lage in der Wirtschaft geben.

Wenig Impulse dürften dagegen am Nachmittag von der Sitzung der Europäische Zentralbank ausgehen. Diese dürfte keine wesentlichen Weichenstellungen vornehmen. Trotz anhaltend schwacher Wirtschaftsdaten und zahlreicher Wachstumsrisiken werde der geldpolitische Rat der EZB sein Zinssignal nicht verändern, lautet die Einschätzung vieler Bankökonomen./bek/mis

ISIN DE0008469008

