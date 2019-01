Die ehemalige Nr. 1 am Weltmarkt der Computer vermeldete gestern erstmals seit 7 Jahren einen steigenden Umsatz und Rückkehr in den Gewinn. Das belohnte der Markt mit + 8,6 %. IBM ist immer noch einer der größten Serviceleister rund um Computer, Mitglied des Dow und kommt auf einen Marktwert von ca. 120 Mrd. $. Aber: Weil niemand darauf achtete, liegt das KGV lediglich bei 9. Das ist die niedrigste Bewertung dieser Klasse und Größe. Topkurs der letzten 12 Monate immerhin knapp 169 $, gestern am Ende um 132 $ und darin liegt das Comeback: Die Zielgrößen reichen bis knapp 200 $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info