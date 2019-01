Der europäische Nutzfahrzeugmarkt bleibt trotz eines Dämpfers im Dezember auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr wurden mit rund 2,48 Millionen Fahrzeugen 3,2 Prozent mehr verkauft als ein Jahr zuvor, wie der europäische Verband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Damit wächst der Markt bereits das sechste Jahr in Folge.

Besonders stark entwickelte sich im vergangenen Jahr der spanische Markt mit einem Plus von 6,5 Prozent, gefolgt von Frankreich (plus 4,9 Prozent) und Deutschland (plus 4,6 Prozent). In Italien (minus 4,1 Prozent) und Großbritannien (minus 1,9 Prozent) fiel die Nachfrage hingegen.

Zum Jahresende hin schwächelte die Branche allerdings. Im Dezember fielen die Zulassungszahlen im Jahresvergleich um 4,0 Prozent. Schwere Lastkraftwagen und Busse verzeichneten in insgesamt schwachen Märkten besonders deutliche Einbußen./jha/he

