Von Rachael Levy

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hedgefonds-Gesellschaft des Milliardärs David Einhorn hat sich binnen eines halben Jahres mehr als halbiert. Wie die Greenlight Capital Inc ihren Kunden auf der Jahresversammlung im American Museum of Natural History in New York mitteilte, verwaltet die Firma nur noch rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Mitte des vergangenen Jahres waren es noch 5,5 Milliarden Dollar.

Es ist ein neues Tief für einen der bekanntesten Hedgefonds von der Wall Street. Erst vor fünf Jahren zählte Greenlight mit einem verwalteten Vermögen von 12 Milliarden Dollar zu einem der größten Hedgefonds der Branche. Einhorn ist einer von wenigen Managern - wie auch John Paulson und William Ackman -, die während der Finanzkrise große Prominenz erlangten. Denn sie platzierten große Wetten, die sich auszahlten, während es am Markt bergab ging. Aber alle drei haben in den vergangenen Jahren Gelder verloren und schwache Renditen abgeliefert.

"Wir hatten substanzielle Abflüsse, was angesichts unserer Schwierigkeiten verständlich ist", hieß es in einem Brief von Greenlight an die Kunden, in den das Wall Sreet Journal Einblick hatte.

Greenlights Flaggschiff-Fonds verwalte immer noch den Großteil der Gelder mit derzeit rund 2 Milliarden Dollar, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Einhorn hätte dringend einen Erfolg gebraucht. Sechs Jahre in Folge lag seine Rendite unterhalb der des marktbreiten Aktienindex S&P 500. Stattdessen sackte Greenlight im vergangenen Jahr um 34 Prozent ab, während der S&P 500 um 4,4 Prozent nachgab.

"Im gesamten Jahr ist nichts richtig gelaufen", heißt es in dem Greenlight-Brief weiter. Die Firma machte das schwierige Marktumfeld für die Misere verantwortlich.

Um die Abflüsse einzudämmen, will Greenlight erstmals seit mehreren Jahren neue Investments zulassen. Als Greenlight zuletzt 2014 neue Mittel einsammelte, kamen 1 Milliarde US-Dollar zusammen.

January 24, 2019 01:38 ET (06:38 GMT)

