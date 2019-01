DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Chiphersteller Texas Instruments bekommt die Schwäche des Chipmarktes zu spüren. Erstmals seit März 2016 verzeichnete der US-Konzern wieder einen Umsatzrückgang. Die Einnahmen fielen im vierten Quartal zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf 3,72 Milliarden US-Dollar, wie Texas Instruments mitteilte. Damit ging der Umsatz stärker als von Analysten erwartet zurück. Dennoch schaffte es der Chipkonzern, seinen Gewinn auf 1,24 Milliarden von 344 Millionen Dollar zu steigern. Das entsprach einem Gewinn je Aktie von 1,27 Dollar, während Analysten Texas Instruments nur 1,24 Dollar zugetraut hatten.

Für das erste Quartal kündigten die Amerikaner einen weiteren Umsatzrückgang an. Die Einnahmen sollen auf 3,34 bis 3,62 Milliarden Dollar fallen. Analysten waren bislang davon ausgegangen, dass das Unternehmen 3,6 Milliarden Dollar schafft. Als Gewinn will Texas Instruments im Quartal 1,03 bis 1,21 Dollar erreichen. Auch hier waren Analysten bislang mit 1,20 Dollar eher etwas optimistischer.

Zahlen und Ausblick wurden gleichwohl positiv aufgenommen. Die Aktien stiegen in nachbörslichen Handel um 1,1 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Bristol-Myers Squibb Co, Ergebnis 4Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 213.000 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,4 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,8 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.644,00 +0,22% Nikkei-225 20.574,63 -0,09% Hang-Seng-Index 27.078,18 +0,26% Kospi 2.145,03 +0,81% Shanghai-Composite 2.592,30 +0,44% S&P/ASX 200 5.865,70 +0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich mehrheitlich mit moderaten Aufschlägen. Gut kommt die laufende US-Berichtssaison an. In Tokio hingegen trüben erneut negative Konjunkturdaten die Stimmung. Nur einen Tag, nachdem Japan einen überraschend starken Rückgang bei den Exporten im Dezember vermeldet hat, deutet nun der Markit/JMMA-Flash-Einkaufsmanager-Index darauf hin, dass die japanische Industrie auch im Januar einen Gang zurückgeschaltet hat. Der Index fiel auf 50,0 Punkte. Im Dezember lag er noch bei 52,6 Punkten. Derweil rückt der Handelskonflikt zwischen den USA und China zunehmend in den Blick. Für kommende Woche stehen Gespräche zwischen beiden Parteien in Washington auf der Agenda. Auf dem Wirtschaftsforum in Davos ging der chinesische Vizepräsident Wang Qishan die US-Regierung an. Demnach sagte Wang in Anspielung auf den Handelskonflikt, "dass es nicht hilfreich sei, die Schuld für die eigenen Probleme auf andere abzuwälzen". China habe trotz der zuletzt unerwartet starken Verlangsamung der Wirtschaft "enormes Marktpotenzial", so der Vizepräsident. Unter den Einzelwerten legen Subaru in Tokio um 0,9 Prozent zu. Am Mittwoch ging es mit der Aktie abwärts, nachdem der Fahrzeughersteller seine Fertigung in Japan wegen Problem mit der Servolenkung bei einigen Modellen gestoppt hatte. Für das chinesische Index-Schwergewicht Tencent geht es um 1,5 Prozent abwärts. Die chinesischen Behörden haben ihr scharfes Vorgehen gegen Internet-Inhalte fortgesetzt. Für Aufsehen sorgten in Singapur Jardine Matheson. Der Aktienkurs des Unternehmen brach Medienberichten zufolge um bis zu 83 Prozent ein, erholte sich jedoch schnell wieder von den Verlusten und notiert aktuell 0,3 Prozent fester. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es sich hierbei um einen sogenannten "Fat Finger" gehandelt hat.

US-NACHBÖRSE

Überraschend gute Geschäftszahlen und ein optimistischer Ausblick haben der Xilinx-Aktie zu einem Kurssprung verholfen. Sie verteuerte sich um 10 Prozent. Lam Research legten um 6,4 Prozent zu. Der Halbleiterausrüster hatte in seinem zweiten Geschäftsquartal positiv überrascht. Mit Enttäuschung reagierten Anleger auf den Ausblick, den Softwarehersteller Citrix zusammen mit den Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichte. Der Kurs der Aktie fiel daraufhin um 5,5 Prozent. Licht und Schatten enthielten die Viertquartalszahlen von Ford. Die Aktien des Automobilkonzerns notierten im nachbörslichen Handel zuletzt 0,2 Prozent niedriger. Avista zeigten sich unverändert, nachdem die Fusion mit der nicht börsennotierten Hydro One abgesagt worden war.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.575,62 0,70 171,14 5,35 S&P-500 2.638,70 0,22 5,80 5,26 Nasdaq-Comp. 7.025,77 0,08 5,41 5,89 Nasdaq-100 6.658,76 0,18 11,95 5,19 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 771 Mio 969 Mio Gewinner 1.446 685 Verlierer 1.499 2.308 Unverändert 107 67

Etwas fester - Hatten am Vortag Sorgen um das globale Wachstum und den Handelskonflikt noch stärker belastet, keimte zunächst wieder etwas Optimismus auf. Allerdings bremsten dann wieder Aussagen von US-Präsident Trump, wonach es keine Einigung mit China geben werde, solange Peking nicht substanzielle Änderungen an seinem Wirtschaftsmodell vornehme. Darüber hinaus warnte der wichtigste Wirtschaftsberater Trumps davor, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal möglicherweise überhaupt nicht wachsen werde, wenn die Haushaltssperre andauere. Stützend wirkten positiv aufgenommene Geschäftsberichte. IBM übertraf die Erwartungen, worauf die Aktie um 8,5 Prozent zulegte. United Technologies verdiente mehr und setzte auch mehr um als erwartet. Die Aktie stieg um 5,4 Prozent. Procter & Gamble übertraf ebenfalls die Erwartungen, der Kurs stieg um 4,9 Prozent. Für Comcast ging es um nach guten Zahlen um 5,5 Prozent nach oben. Abbott verloren dagegen 2,2 Prozent, weil der Pharmakonzern leicht unter den Erwartungen des Marktes blieb.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,58 0,0 2,58 138,1 5 Jahre 2,59 0,8 2,58 66,2 10 Jahre 2,75 0,7 2,74 30,2

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um knapp 1 Basispunkt auf 2,75 Prozent. Im Handel sprach man von steigenden Hoffnungen für den Welthandel, auch weil China mit einer neuen Dosis geldpolitischer Stimuli nachgeholfen habe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1380 +0,0% 1,1380 1,1357 -0,7% EUR/JPY 124,87 +0,1% 124,69 124,46 -0,7% EUR/GBP 0,8711 +0,1% 0,8702 0,8763 -3,2% GBP/USD 1,3064 -0,1% 1,3078 1,2961 +2,5% USD/JPY 109,71 +0,1% 109,57 109,58 +0,0% USD/KRW 1129,30 +0,2% 1126,63 1127,83 +1,3% USD/CNY 6,7876 -0,1% 6,7920 6,7884 -1,3% USD/CNH 6,7978 +0,1% 6,7928 6,7982 -1,1% USD/HKD 7,8462 +0,0% 7,8457 7,8456 +0,2% AUD/USD 0,7100 -0,6% 0,7140 0,7133 +0,8% NZD/USD 0,6775 -0,2% 0,6786 0,6787 +0,9% Bitcoin BTC/USD 3.534,89 -0,5% 3.554,12 3.565,63 -5,0%

Der Dollar gab nach. Der ICE-Dollarindex sank um 0,2 Prozent, Händler sprachen von einer gestiegenen Risikoneigung. Der Euro zog auf 1,1382 Dollar an nach einem Tagestief bei 1,1350. Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hatte sich im Januar leicht verbessert. Das britische Pfund stieg gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit November 2018. Hier wurde weiter die Hoffnung gespielt, dass es zu keinem harten Brexit Ende März kommen werde, sondern möglicherweise einer Verschiebung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,36 52,62 -0,5% -0,26 +14,5% Brent/ICE 60,83 61,14 -0,5% -0,31 +12,3%

Die Ölpreise drehten im Verlauf ins Minus. Belastet wurden sie von der Sorge eines steigenden Angebots. Die EU will einen Mechanismus einführen, der den Nicht-Dollar-Handel mit dem Iran erleichtern und dabei die Sanktionen der USA umgehen soll. WTI sank um 0,7 Prozent auf 52,62 Dollar. Für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 61,14 Dollar nach unten. Dass der US-Branchenverband API am späten Mittwoch einen starken Anstieg der Öl- und Benzinvorräte meldete, sorgt im asiatisch dominierten Handel am Donnerstag für leicht fallende Preise. Für die offiziellen Lagerdaten im Tagesverlauf wird nur ein leichter Rückgang der Ölvorräte vorhergesagt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.281,03 1.282,80 -0,1% -1,78 -0,1% Silber (Spot) 15,32 15,37 -0,3% -0,05 -1,1% Platin (Spot) 796,50 794,50 +0,3% +2,00 0% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,1% -0,00 +0,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 02:03 ET (07:03 GMT)

Trotz des schwächelnden Dollar verbilligte sich Gold um 0,2 Prozent auf 1.283 Dollar. Auch hier sei die gestiegene Risikoneigung zu spüren gewesen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA HAUSHALTSSTREIT

Im US-Haushaltsstreit hat Präsident Donald Trump angekündigt, seine Rede zur Lage der Nation erst nach Ende der Budgetsperre zu halten. Er werde nicht nach einem Ausweichort für die traditionell im US-Repräsentantenhaus gehaltene Rede suchen, schrieb Trump auf Twitter. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hatte damit gedroht, Trump den kommende Woche geplanten Auftritt vor dem Kongress zu verweigern. Solange die Haushaltssperre andauere, werde das Repräsentantenhaus nicht über eine Resolution abstimmen, die dem Präsidenten den Redeauftritt erlaube, schrieb die Oppositionsführerin an den Präsidenten. Ohne die formelle Einladung durch die Kammervorsitzende kann Trump nicht vor dem Kongress sprechen.

USA INNENPOLITIK

Michael Cohen, der langjährige Anwalt von Donald Trump, hat seine mit Spannung erwartete Aussage vor dem Kongress im Februar verschoben. Zur Begründung ließ er mitteilen, seine Familie sei zum Objekt von "Drohungen" durch den Präsidenten geworden - eine potenziell hochexplosive Anschuldigung. Die oppositionellen Demokraten äußerten prompt den Verdacht, Trump könnte sich der illegalen Einflussnahme auf einen Zeugen schuldig gemacht haben.

VENEZUELA I

US-Präsident Donald Trump hat den venezolanischen Oppositionschef Juan Guaido offiziell als "Übergangspräsidenten" des südamerikanischen Staates anerkannt. Guaido vertrete als Parlamentspräsident "das einzige legitime" Staatsorgan des Landes, weil er "ordnungsgemäß" vom venezolanischen Volk gewählt worden sei, hieß es in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung Trumps. Guaido hatte sich kurz zuvor zum "amtierenden Präsidenten" erklärt.

VENEZUELA II

Die USA haben die Ankündigung von Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro zum Bruch der diplomatischen Beziehungen und zur Ausweisung aller US-Diplomaten zurückgewiesen. "Die Vereinigten Staaten erkennen das Maduro-Regime nicht als Regierung Venezuelas an", erklärte das US-Außenministerium. Entsprechend habe Maduro nicht die "rechtliche Befugnis", die diplomatischen Beziehungen zu den USA abzubrechen oder US-Diplomaten zu unerwünschten Personen zu erklären. Für den Fall, dass Venezuelas Regierung von Machthaber Nicolas Maduro Gewalt gegen die Opposition anwenden sollte, halten sich die USA "alle Optionen offen".

SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet mit 1,75 Prozent unverändert gelassen. Sie senkte zugleich ihre Prognosen für Inflation und Wachstum in diesem Jahr.

GOOGLE

Der US-Internetgigant Google hat Rechtsmittel gegen die von der französischen Datenschutzbehörde CNIL verhängte Geldstrafe von 50 Millionen Euro angekündigt. "Wir haben uns entschieden, in Berufung zu gehen", erklärte Google. Damit muss Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht, der Staatsrat in Paris, über die Rechtmäßigkeit der Millionenstrafe entscheiden.

TEXAS INSTRUMENTS

Der Chiphersteller Texas Instruments bekommt die Schwäche des Chipmarktes zu spüren. Erstmals seit März 2016 verzeichnete der US-Konzern wieder einen Umsatzrückgang. Die Einnahmen fielen im vierten Quartal zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf 3,72 Milliarden US-Dollar, wie Texas Instruments mitteilte.

FORD

Auf Konzernebene lief im Schlussquartal ein Nettoverlust von 116 Millionen Dollar auf, nachdem Ford im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch 2,5 Milliarden Dollar verdient hatte. Ford musste im Schlussquartal einen Sonderaufwand von fast 900 Millionen Dollar verbuchen. Bereinigt um diese Sonderfaktoren meldete Ford einen Gewinn je Aktie von 0,30 Dollar nach 0,39 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten dem Autobauer mit im Mittel 32 Cent je Aktie mehr zugetraut.

VERIZON

Der US-Konzern Verizon Communications will Kreisen zufolge in seiner Mediensparte rund 7 Prozent der Belegschaft abbauen.

GREENLIGHT CAPITAL

Die Hedgefonds-Gesellschaft des Milliardärs David Einhorn hat sich binnen eines halben Jahres mehr als halbiert. Wie die Greenlight Capital Inc auf der Jahresversammlung mitteilte, verwaltet die Firma nur noch rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Mitte des vergangenen Jahres waren es noch 5,5 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 02:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.