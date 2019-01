Zürich - Die grösste Schweizer Finanzmesse hat am 23. Januar 2019 in Zürich Oerlikon ihre Tore geschlossen. Mit insgesamt 3'100 Personen wurde das Besucheraufkommen auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten. Im 21. Jahr seines Bestehens hat der grosse Branchenanlass nichts an Anziehungskraft eingebüsst. Ein Publikumsmagnet an der FINANZ'19 war der frühere Premierminister von Grossbritannien, Gordon Brown.

Der grösste Schweizer Investment-Anlass hat in den vergangenen zwei Tagen wieder Hunderte Profis aus allen Finanzbereichen angezogen. Von Dienstag bis gestern Mittwoch zählten die Veranstalter der FINANZ'19 insgesamt 3'100 Besucherinnen und Besucher. Die Schweizer Finanzmesse, die sich ausschliesslich an Vermögensverwalter, Private Banker, Family Offices und Pensionskassen richtet, verzeichnet damit eine konstant hohe Besucherzahl. Positiv ist zudem die Verweildauer der Besucherinnen und Besucher von durchschnittlich vier bis fünf Stunden. Mit 98 Ausstellern stellte die Finanzmesse einen Rekord auf.

An der IMMO'19, die im Rahmen des Finanzanlasses ebenfalls in der Eventhalle StageOne in Zürich Oerlikon stattfand, präsentierten 67 Firmen aus ...

