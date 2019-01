Die britische Investmentbank HSBC hat Hapag-Lloyd von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 28 auf 24 Euro gesenkt. Die mit der Ölpreisentwicklung einhergehenden Risiken für die Reederei seien geringer geworden und zugleich hätten sich die Frachtraten stabilisiert, schrieb Analyst Parash Jain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe er wegen der allgemeinen Handelsstreitigkeiten und dem weltweiten zyklischen Abschwung vorsichtig. Sein neues Anlagevotum begründete der Experte damit, dass sich die Aktie im Branchenvergleich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt habe./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-01-24/08:37

ISIN: DE000HLAG475