Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Stützend wirkten laut Marktbeobachtern die Gewinne an der Wall Street am Vorabend sowie ermutigende Worte von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China. Dass Trump gesagt habe, die Gespräche mit China liefen gut, sei positiv aufgenommen worden, hieß es. Ebenso die Aussage von Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett, der davon ausgeht, dass der Handelsstreit bis zum 1. März beigelegt sein werde.

In China gewann der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Aktienmärkten des Festlands 0,56 Prozent auf 3158,78 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um 0,22 Prozent auf 27 073,79 Punkte.

Der japanische Nikkei 225 ging indes mit einem minimalen Abschlag von 0,09 Prozent auf 20 574,63 Punkte aus dem Tag, während der breitere Topix zulegte. Aktuellen, vorläufigen Daten zufolge ist das industrielle Wachstum im Januar zum Erliegen gekommen: Der vom Informationsdienstleister Markit ermittelte Nikkei-Einkaufsmanagerindex sank von 52,6 Punkten im Dezember auf 50,0 im Januar. Ein Wert über 50 deutet auf Expansion, ein Wert unter 50 auf eine Verlangsamung der Aktivität hin./ck/fba

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0072 2019-01-24/08:50