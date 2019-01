Der Raspberry Pi erfreut sich auch bei Ingenieuren steigender Beliebtheit. Mit über 12,5 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2017 ist der Single-Board-Computer das am dritthäufigsten verkaufte Computersystem nach dem Windows-PC und Apple"s Macintosh-Rechner. Sein Erfolgsgeheimnis liegt im sehr günstigen Preis, in seiner Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt in seiner Flexibilität. Ursprünglich zur Ausbildung von IT-Studenten entwickelt, hat sich der Einplatinenrechner insbesondere auf dem Maker-Markt schnell verbreitet. Heutzutage sind in der Mess- und Automatisierungstechnik - Stichwort IIoT - immer mehr Daten zu erfassen. Deshalb werden neue Lösungen benötigt, um die Kosten der Messdatenerfassung zu reduzieren und den Zugang zu den Messdaten zu verbessern.

Als Basis drängt sich hier der Raspberry Pi geradezu auf. Das aktuelle Raspberry Pi 3 Modell B+ bietet für kleines Geld einen 64-Bit-Quad-Core-ARM-Prozessor, Gigabit/s-Ethernet, WLAN, USB sowie einen Micro SD-Slot und HDMI-Anschluss. Aber: Es besitzt selbst keine industrietauglichen Onboard-Funktionen für Messtechnikanwendungen, wie zum Beispiel A/D-Wandler oder geeignete digitale Ein-/Ausgänge.

Diese Funktionen können jedoch über einen USB-Anschluss oder eine 40-polige GPIO-Steckerleiste ergänzt werden. Entsprechende Aufsteckkarten werden als HAT (Hardware Attached on Top) bezeichnet. Kleine Unternehmen haben in den letzten Jahren preisgünstige HATs für die unterschiedlichsten Applikationen entwickelt. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...