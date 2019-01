Die Pharmakonzerne werden zusammen an einer Kombinations-Therapie arbeiten, in der die jeweiligen Wirkstoffe Derazantinib von Basilea und Roches Immuntherapeutikum Tecentriq (Atezolizumab) zur Behandlung von Blasenkrebs eingesetzt werden.Wie Basilea am Donnerstag mitteilte, geht das Biopharmaunternehmen davon aus, Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...