Europäischer Nutzfahrzeugmarkt bricht im Dezember ein

Der Nutzfahrzeugmarkt in Europa ist im Dezember 2018 eingebrochen. Wie der Herstellerverband ACEA mitteilte, wurden in dem Monat in der EU sowie in Island, Norwegen und der Schweiz insgesamt 205.128 Fahrzeuge neu zugelassen. Das waren 4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Nachfrage schrumpfte in allen Segmenten, schwere Lkw und Busse verzeichneten jedoch den stärksten Rückgang. Seit Jahresbeginn stiegen die Neuzulassungen aber kumuliert um 3,1 Prozent auf 2,57 Millionen Nutzfahrzeuge.

Bank of Korea senkt Wachstums- und Inflationsprognose

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet mit 1,75 Prozent unverändert gelassen. Die Bank of Korea senkte aber ihre Prognosen für Inflation und Wachstum in diesem Jahr. Statt ein Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent - wie im Oktober erwartet - soll die Expansion jetzt nur noch 2,6 Prozent erreichen, teilte die Zentralbank mit. Dabei dürfte die Teuerung nur noch bei 1,4 Prozent liegen und nicht bei 1,7 Prozent wie zuvor erwartet.

Einigung bei Tarifverhandlungen für Sicherheitspersonal an Flughäfen

Bei den Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal auf deutschen Flughäfen ist eine Einigung erzielt worden. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Arbeitgeberverbandes BDLS verständigten sich auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 23.000 Beschäftigten der Branche, wie der BDLS mitteilte. Nach Angaben von BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser sind in den nächsten drei Jahren Erhöhungen "von jährlich 3,5 bis 9,77 Prozent" vorgesehen.

EU-Kommission weist Zweifel an Grenzwerten zur Luftbelastung zurück

Die EU-Kommission hat die Kritik aus Deutschland an den aktuellen Grenzwerten für Feinstaub und Stickoxide in der Europäischen Union zurückgewiesen. EU-Umweltkommissar Karmenu Vella sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die europäischen Grenzwerte basierten auf "soliden wissenschaftlichen Nachweisen", die von der Weltgesundheitsorganisation vorgelegt worden seien.

Maas: Im Streit um INF-Vertrag ist Russland am Zug

Im Streit über die Zukunft des INF-Abrüstungsvertrags hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) Moskau zum Handeln aufgefordert. "Russland ist nach wie vor am Zug", sagte Maas nach einem Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. Er betonte außerdem die Bedeutung der Beziehungen zwischen Washington und Berlin.

Putin und Erdogan wollen Vorgehen in Syrien stärker koordinieren

Russlands Staatschef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollen ihr Vorgehen im Bürgerkriegsland Syrien nach eigenen Angaben stärker koordinieren. Eine Absprache beider Staaten sei grundlegend für "Frieden und Stabilität in Syrien", sagte Erdogan bei einem Treffen mit Putin in Moskau. Die Türkei wolle mit ihren "russischen Freunden" deswegen enger zusammenarbeiten. Ähnlich äußerte sich Putin.

Französische "Gelbwesten"-Protestbewegung will Liste für Europawahlen aufstellen

Die Protestbewegung der "Gelbwesten" in Frankreich will bei den Europawahlen im Mai mit einer eigenen Liste antreten. Eine Liste mit den Namen von zunächst zehn Kandidaten wurde vorgestellt. An der Spitze steht die bekannte "Gelbwesten"-Aktivistin Ingrid Levavasseur, eine 31-jährige Krankenpflegerin aus der Normandie. Bis Mitte Februar soll die Liste auf 79 Kandidaten anwachsen.

Trump wird Rede zur Lage der Nation erst nach Shutdown halten

Im US-Haushaltsstreit hat Präsident Donald Trump angekündigt, seine Rede zur Lage der Nation erst nach Ende der Budgetsperre halten zu wollen. Er werde nicht nach einem Ausweichort für die traditionell im US-Repräsentantenhaus gehaltene Rede suchen, schrieb Trump auf Twitter. "Ich werde die Rede halten, wenn der Shutdown vorüber ist."

Trumps Ex-Anwalt prangert "Drohungen" gegen seine Familie an

Michael Cohen, der langjährige Anwalt von Donald Trump, hat seine mit Spannung erwartete Aussage vor dem Kongress im Februar verschoben. Zur Begründung ließ er am Mittwoch mitteilen, seine Familie sei zum Objekt von "Drohungen" durch den Präsidenten geworden - eine potenziell hochexplosive Anschuldigung. Die oppositionellen Demokraten äußerten prompt den Verdacht, Trump könnte sich der illegalen Einflussnahme auf einen Zeugen schuldig gemacht haben.

Machtkampf in Venezuela voll entbrannt

Der Machtkampf in Venezuela ist vollends entbrannt. Der oppositionelle Parlamentspräsident Juan Guaido erklärte sich bei Massenprotesten gegen den linksnationalistischen Staatschef Nicolas Maduro zum Interimspräsidenten. Er erhielt umgehend die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump und von einer Reihe lateinamerikanischer Staaten. Maduro kündigte daraufhin einen Bruch der Beziehungen zu den USA an - was Washington aber nicht anerkennt.

USA weisen Ankündigung Maduros zu Rauswurf von US-Diplomaten zurück

Die USA haben die Ankündigung von Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro zum Bruch der diplomatischen Beziehungen und zur Ausweisung aller US-Diplomaten zurückgewiesen. "Die Vereinigten Staaten erkennen das Maduro-Regime nicht als Regierung Venezuelas an", erklärte das US-Außenministerium.

Tusk setzt auf gemeinsame EU-Position für "demokratische Kräfte" in Venezuela

EU-Ratspräsident Donald Tusk setzt auf eine einheitliche Position der EU-Mitgliedstaaten zur "Unterstützung der demokratischen Kräfte" in Venezuela. Anders als der umstrittene sozialistische Staatschef Nicolás Maduro hätten das venezolanische Parlament und dessen Präsident, Oppositionsführer Juan Guaido, "ein demokratisches Mandat" der Bürger, schrieb Tusk auf Twitter.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,25%

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt 3,8%

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,0%

Norwegen Okt Arbeitslosenquote bereinigt war 4,0%

Philippinen BIP 4Q +6,1% gg Vorjahr (PROG +6,2%)

Malaysia Verbraucherpreise Dez +0,2% (PROG: +0,4%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Dez +0,1% gg Vormonat

January 24, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

