Auch das WM-Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Spanien hat eine Top-Quote erzielt. Durchschnittlich 9,09 Millionen Menschen sahen am Mittwochabend in der ARD den Sieg der bereits für das Halbfinale qualifizierten DHB-Auswahl. Das siebte deutsche Spiel der WM hatte nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 27,2 Prozent und war die meistgesehene Sendung des Tages. Das Halbfinale gegen Norwegen überträgt am Freitag (20.15 Uhr) ebenfalls die ARD. Das vorherige Semifinale mit Dänemark und Frankreich läuft bei Eurosport und sportdeutschland.tv./mrs/DP/mis

