Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern stand der EUR-Credit-Primärmarkt ganz im Zeichen der Covered Bonds (CB), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Banca Monte dei Paschi habe einen Conditional Pass Through CB mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS+190 BP begeben. De Volksbank habe ebenfalls einen CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS+14 BP gepreist. Auch Banque Postale SFH habe einen EUR 750 Mio. CB bei MS +15 BP (7J) platziert. DZ Hyp habe einen EUR 750 Mio. CB bei MS+10 BP (10J) begeben. CCDJ (Caisse Centrale Desjardin du Quebec) habe einen EUR 750 Mio. CB bei MS+18 BP (5J) gepreist. Schließlich habe auch Sparebank 1 Boligkreditt einen CB mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. bei MS+23 BP (10J) emittiert. Rabobank habe angekündigt, einen EUR CB im Benchmark-Format (10J) in naher Zukunft begeben zu wollen. Insgesamt seien somit seit Wochenbeginn rund 12,5 Mrd. an EUR denominierten CBs begeben worden. ...

