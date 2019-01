Bonn (www.anleihencheck.de) - Das FOMC hat auf seiner Dezember-Sitzung beschlossen, den US-Leitzins auf nunmehr 2,25 bis 2,50% anzuheben, so die Analysten von Postbank Research.Während dieser Schritt auf breiter Front erwartet worden sei, sei die Unsicherheit bezüglich des weiteren Pfads der Geldpolitik in den USA zuletzt deutlich gestiegen. Vor diesem Hintergrund hätten viele Marktakteure im FOMC-Statement und den Ausführungen Jerome Powells auf der nachfolgenden Pressekonferenz nach entsprechenden, für mehr Klarheit sorgenden Hinweisen gesucht. Zwei Aspekte seien hierbei erwähnenswert. Zum einen erwarten die Währungshüter mehrheitlich nach zuvor drei jetzt nur noch zwei weitere Zinsschritte im laufenden Jahr. Zum anderen sei eine neue Formulierung ins FOMC-Statement aufgenommen worden, die darauf schließen lasse, dass das FOMC seinen zukünftigen geldpolitischen Kurs in zunehmenden Maße von der Entwicklung der ökonomischen Fundamentaldaten abhängig machen werde. ...

