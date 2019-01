Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 603 auf 815 Pence angehoben. Wegen eines besseren Chance/Risiko-Profils und aus Bewertungsgründen ziehe er auf Sicht von zwölf Monaten die Aktien von Takeaway.com und Just Eat denen von Delivery Hero vor, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Grundsätzlich habe die Essenslieferbranche noch großes Wachstumspotenzial, wenngleich sie kurzfristig schwankungsanfällig bleibe./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 00:41 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-01-24/10:20

ISIN: GB00BKX5CN86