Aarau (ots) - Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

VSE nimmt den Vernehmlassungsvorschlag des Bundesrats zur Revision

des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) zur Kenntnis und äussert dazu

in seiner Stellungnahme Vorbehalte. Die vorgeschlagenen Massnahmen

zur Sicherung der Versorgungssicherheit in der Schweiz gehen aus

Sicht des VSE zu wenig weit. Es fehlen Ansätze, welche Investitionen

in bestehende und neue Produktionsanlagen im Inland sicherstellen.

Insbesondere muss den Entwicklungen im europäischen Umfeld besser

Rechnung getragen werden, welche sich negativ auf die Importfähigkeit

der Schweiz auswirken werden.



Der VSE hat den Vernehmlassungsvorschlag des Bundesrats zur

Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) in den vergangenen

Wochen im Detail geprüft und dazu gestern seine Stellungnahme

eingereicht.



Massnahmen für die langfristige Versorgungssicherheit nötig



Im europäischen Umfeld ist innerhalb von wenigen Jahren ein

massiver Abbau an gesicherter Kapazität absehbar, der sich negativ

auf die Importfähigkeit der Schweiz auswirken wird. "Der Markt

schafft heute keine Anreize für Investitionen. Nur wenn in die

bestehende und in neue einheimische Produktion investiert wird, kann

die Versorgungssicherheit langfristig in allen Jahreszeiten

sichergestellt werden", sagt Michael Frank, Direktor VSE. Die

Revision des StromVG gibt auf diese Herausforderungen keine

befriedigenden Antworten. Der VSE teilt grundsätzlich die Ziele des

Bundesrates, nicht jedoch die Schlussfolgerungen zur

Versorgungssicherheit, da diese die kritischen Entwicklungen im

europäischen Umfeld nicht hinreichend berücksichtigen. Damit im

Kontext der Versorgungssicherheit die relevanten Schlüsse gezogen

werden können, muss die zugrundeliegende System-Adequacy-Analyse des

Bundesamtes für Energie unbedingt hinsichtlich der Entwicklungen im

europäischen Umfeld angepasst werden



Im Bereich der Netzregulierung sieht der VSE keinen grundlegenden

gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Das StromVG hat sich grundsätzlich

bewährt. Staatseingriffe und Anpassungen des regulatorischen Rahmens

sollen nur vorgenommen werden, wenn nachweislich eine Notwendigkeit

besteht. "Es braucht nicht mehr Regulierung, sondern mehr

Gestaltungsfreiraum für innovative und auf die jeweilige Situation

zugeschnittene Ansätze", betont Michael Frank. "Die Netzregulierung

stammt noch aus dem letzten Jahrhundert und muss dringend an die

heutige Realität der Energiestrategie 2050 angepasst werden."



Korrekturen in allen zentralen Themen der Vorlage notwendig



Der VSE sieht Korrekturbedarf in allen zentralen Themen der

Vorlage. "Unser Hauptfokus liegt auf der Frage, ob die Revision zur

langfristigen Gewährleistung der Versorgungssicherheit beiträgt und

die Finanzierung der einheimischen Produktion sicherzustellen

vermag", sagt Michael Frank. Die Vorschläge des Bundesrates gehen

dazu zu wenig weit und bieten keine valable zweite Phase der

Energiestrategie 2050. Weiter muss die Netztarifierung dringend an

die heutige Realität angepasst werden: "Statt mehr

Gestaltungsfreiraum droht nun jedoch gesetzliche Überregulierung",

betont der Direktor des VSE.



Die ausführliche Stellungnahme zum Vernehmlassungsvorschlag hat

der VSE gestern beim Bundesamt für Energie eingereicht.



Das Wichtigste aus der Stellungnahme VSE im Überblick:



Marktdesign - fehlende Investitionsanreize: Ein wirksames

Marktdesign muss effiziente Märkte und verlässliche Rahmenbedingungen

schaffen, damit die Richtwerte der Energiestrategie 2050 und die

Klimaziele der Schweiz erreicht und die Versorgungssicherheit

gewährleistet werden können. Die vorgeschlagenen marktbasierten

Instrumente alleine werden dazu nicht ausreichen. Nebst Instrumenten

für die kurzfristige Versorgungssicherheit, braucht es langfristige

Anreize für Investitionen in bestehende und neue Produktionsanlagen

sowie Massnahmen, welche bei langanhaltend tiefen Marktpreisen

wirksam werden. Bestandteil des Marktdesigns ist zudem eine

Flexibilisierung des Wasserzinses, welche bei einer allfälligen

vollständigen Marktöffnung umso dringlicher wird.



Speicherreserve - sinnvoll aber kein Garant für

Versorgungssicherheit: Eine Speicherreserve dient der kurz- bis

mittelfristigen Versorgungssicherheit. Sie bewirkt jedoch keine

zusätzlichen Investitionen und leistet somit keinen Beitrag, um

langfristig der Wahrscheinlichkeit des Eintretens von

Knappheitssituationen entgegenzuwirken. Die Ausgestaltung der

Speicherreserve muss möglichst offen sein, so dass insbesondere auch

Verbraucher daran teilnehmen können. Eine Angebotsverpflichtung für

Verbraucher, Speicherkraftwerksbetreiber und Speicherbetreiber lehnt

der VSE ab. Die Entschädigung für den Abruf muss sich nach dem

Marktpreis richten.



Vollständige Strommarktöffnung - Beurteilung und Ausgestaltung im

grösseren Kontext: Die vollständige Marktöffnung muss im

Gesamtkontext beurteilt werden. Sollte diese durch den Gesetzgeber

beschlossen werden, braucht es im Prinzip keine Grundversorgung. Im

Fall einer vollständigen Marktöffnung ist eine Übergangszeit von

mindestens zwei Jahren nötig, um den Aufbau der nötigen Prozesse und

IT-Systeme zu gewährleisten. Ferner ist die Abnahme- und

Vergütungspflicht aufzuheben.



Grundversorgung - ohne Produkt- und Preisregulierung: Wird im Fall

einer vollständigen Marktöffnung an einer Grundversorgung

festgehalten, ist sowohl auf eine Preis- wie auch auf eine

Produktregulierung zu verzichten, da genügend

Substitutionsmöglichkeiten bestehen und keine Marktmacht vorhanden

ist. Die Endkunden haben jedes Jahr die Möglichkeit, aus der und in

die Grundversorgung zu wechseln. Die Grundversorgung unterliegt damit

den Marktkräften. Eine Preisregulierung ist unnötig. Eine

Produktvorgabe ihrerseits greift in die unternehmerische Freiheit

einzelner Marktakteure ein und stellt in Kombination mit einer

Preisvorgabe ein unzumutbares Risiko für die Verteilnetzbetreiber

dar. Der Absatz in die Grundversorgung wird zudem zu klein und zu

unsicher sein, um die erhofften Signale für Investitionen in

heimische, erneuerbare Energien zu bewirken.



Messwesen - keine Liberalisierung: Der VSE lehnt eine

Liberalisierung im Bereich des Messwesens ab. Sie bringt einen

erheblichen Mehraufwand, der in keinem Verhältnis zum vergleichsweise

geringen Marktvolumen steht. Die volkswirtschaftlichen Kosten wären

grösser als das Ertragspotenzial. Dies bestätigen auch internationale

Erfahrungen. Das bestehende, systemzentrisch ausgerichtete Messwesen

ist in sich kongruent, effizient und regulatorisch überschaubar. Das

Ausmass der staatlichen Intervention bei einer Teilliberalisierung

ist zudem unverhältnismässig in Anbetracht des geringen Nutzens.



Flexibilitäten - zentral für Netzstabilität: Damit die aus

gesamtwirtschaftlicher Sicht zentrale Netzstabilität gewährleistet

werden kann, braucht es die Beteiligung aller Akteure und Netznutzer.

In Situationen mit hoher Netzbelastung kommt der Verfügbarkeit von

netzdienlichen Flexibilitäten eine prioritäre Bedeutung gegenüber

anderen Nutzungszwecken zu, welche gesetzlich sicherzustellen ist.

Dazu gehört die Möglichkeit, in einem eng definierten Rahmen eine

Reduktion von Einspeisespitzen vornehmen zu können.



Netztarifierung - Anpassung an die heutige Realität: Die aus alter

Zeit stammende Netztarifierung behindert die politisch gewünschte

Entwicklung zu mehr Dezentralität. Sie muss an die heutige Realität

angepasst werden, um eine verursachergerechte Netzkostentragung

sicher zu stellen. Der Leistungsbedarf muss stärker gewichtet werden.

Die heutigen gesetzlichen Grundlagen sind dazu grundsätzlich

ausreichend, jedoch braucht es eine Anpassung auf Verordnungsstufe.

Die vorgeschlagenen rigiden Vorgaben auf Gesetzesstufe sind

abzulehnen, da sie der Dynamik und Komplexität des

Elektrizitätsmarktes und der Netztarifierung nicht gerecht werden.

Dezentrale Märkte und Produkte benötigen dynamische und flexible

Tarife.



Sunshine-Regulierung - wenn verhältnismässig und sinnvoll: Die

Ergänzung des bestehenden Regulierungsmodells durch die

Sunshine-Regulierung zur Erhöhung der Transparenz ist grundsätzlich

positiv zu werten. Voraussetzung ist jedoch, dass der Aufwand für die

Verteilnetzbetreiber verhältnismässig ist, die spezifischen

strukturellen Verhältnisse der Unternehmen berücksichtigt werden und

die Veröffentlichungen einen Mehrwert darstellen.



Auskunftspflicht und Datenweitergabe - auf das Notwendige

beschränken: Der VSE lehnt die Ausweitung der Auskunftspflicht

gegenüber den Behörden und die Datenweitergabe zwischen Behörden und

gegenüber Swissgrid als Marktakteurin ab. Die gesetzliche

Auskunftspflicht hat sich auf den Vollzug des Gesetzes zu

beschränken. Auf Datenerhebungen ohne konkreten Nutzen für den

verfolgten Zweck ist zu verzichten. Die Datenweitergabe im Fall einer

Gefährdung des sicheren Übertragungsnetzbetriebs ist bereits

sichergestellt.



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)



Der VSE ist der Branchendachverband der schweizerischen

Stromwirtschaft. Seine Mitglieder produzieren, übertragen, verteilen

oder handeln mit Elektrizität. Der VSE tritt für eine sichere,

wettbewerbsfähige und nachhaltige Stromversorgung in der Schweiz ein.

Der VSE beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und vertritt über 400

Branchenmitglieder und Assoziierte Mitglieder mit insgesamt rund

22'000 Mitarbeitenden, die über 90% der Schweizer Stromversorgung

gewährleisten.



Originaltext: VSE / AES

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003757

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003757.rss2



Kontakt:

Sandro Pfammatter, Mediensprecher

Tel: 062 / 825 25 24 oder 078 / 659 14 55

Mail: sandro.pfammatter@strom.ch