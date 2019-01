Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie,

hat zusammen mit dem schwedischen FinTech-Unternehmen P.F.C. - Personal Finance Co., ehemals Betalo, eine volldigitale Banking-Lösung gelauncht, die sich an Hunderttausende schwedische Verbraucher richtet. Die Zusammenarbeit zwischen Wirecard und der im Mai 2012 gegründeten P.F.C., die 2017 zu den 50 am schnellsten wachsenden schwedischen Technologieunternehmen gehörte, hat den Launch Schwedens erster Neobank ermöglicht - einer volldigitalen, mobilen Finanzlösung für schwedische Kunden. Hierzu gehört ein Mastercard-Debitprogramm, das mit einer hochgradig personalisierten App kombiniert wird, um Menschen beim Handling ihrer persönlichen Finanzen zu unterstützen.{loadmodule mod_custom,Sentifi ...

