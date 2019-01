Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Fresenius SE von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 53 Euro gesenkt. Die Sorgen der Investoren hinsichtlich der Restrukturierung der Helios-Kliniken seien verständlich, aber die Bewertung sei mittlerweile zu weit gesunken, schrieb Analyst Patrick Wood in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine eingehendere Analyse der Geschäfte der Infusionssparte Kabi im Vergleich mit Pfizer lege zudem die Vermutung nahe, dass die Konzernziele für den Gewinn je Aktie noch Luft nach oben hätten, so der Experte weiter. Es sei an der Zeit, wieder "konstruktiver" zu werden für die Aktie des Medizinkonzerns./ajx/he

