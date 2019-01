Industrie 4.0, der Einsatz von verteilten Automatisierungssystemen und der Datenaustausch in der Fertigungstechnik beruhen auf dem Internet der Dinge und Cloud-Computing. Sie ermöglichen die "intelligente Fabrik", in der die Maschinen nahezu in Echtzeit überwacht und gesteuert werden und Prozesse mittels autonomer, dezentraler Entscheidungsfindung verwaltet werden. Verteilte Rechenprozesse werfen jedoch einige wichtige Fragen auf. An erster Stelle steht die IT-Sicherheit. Durch die Öffnung bisher geschlossener Fertigungssysteme ist der Bedarf an äußerst zuverlässigen IT-Systemen stark gestiegen. Verteilte Systeme verfügen häufig über integrierte IP, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, um Informationen verarbeiten und an die Cloud weitergeben zu können und nicht nur an eine zentrale Leitstelle.

Die Auswahl von Elektronikgehäusen für Elektronikmodule auf Fabrikebene muss wohlbedacht sein. Zuerst stellt sich die Frage, ob das Konzept standardmäßig oder anwendungsspezifisch sein soll. Ein Standardgehäuse bietet den Vorteil, dass der Aufwand für ein neues Konzept sowie Konstruktion und Werkzeugtechnik entfallen. Dies führt zu einer schnelleren Markteinführung. ...

