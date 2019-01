Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Anleihen gerieten gestern über weite Strecken unter Druck, nachdem sich Anleger wieder verstärkt den risikoreicheren Papieren am Aktienmarkt widmeten, so die Analysten der Nord LB.Erst zum Handelsende sei der Dreh in den positiven Bereich gelungen. US-Staatsanleihen hätten leicht unter einem impulsarmen Handel und einer stärkeren Risikoneigung der Anleger gelitten. ...

