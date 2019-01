Die neue Anlage am BASF-Standort Caojing im Shanghai Chemical Industry Park profitiert von der Nähe zum regionalen Forschungs- und Entwicklungszentrum der BASF in Shanghai, das Polymerproduzenten in der Region technische Unterstützung bietet. Anlage für Antioxidantien soll wachsende Nachfrage bedienen "Mit dieser Investition stärken wir unsere Position als führender Anbieter von Antioxidantien", sagte Dr. Markus Kamieth, Mitglied des Vorstands der BASF SE. "Asien ist der größte Markt für Antioxidantien der Welt und China macht fast 65 % des Marktes in Asien aus. Wir gehen davon aus, dass der Markt mittel- bis langfristig attraktive Wachstumsraten aufweisen wird." "BASF will der führende Anbieter chemischer Produkte für unsere Kunden sein", sagte Dr. Stephan Kothrade, President, Functions Asia Pacific, President und Chairman Greater China, BASF. "Mit Investitionen in moderne Produktionsanlagen in China wollen wir die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser antizipieren und erfüllen. Wir werden unsere einzigartige Expertise in der chemischen Industrie mit den Kompetenzen unserer Kunden verbinden und gemeinsam Lösungen entwickeln, die sowohl profitabel als auch verantwortungsbewusst sind". [ega]

