Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem zögerlichen Start überwiegend zugelegt. Rückenwind lieferten letztendlich positiv aufgenommene Unternehmenszahlen sowie die Wall Street, für die sich zuletzt weitere Gewinne abzeichneten.

Händler verwiesen dabei auf ermutigende Worte von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China. Dass Trump gesagt habe, die Gespräche mit China liefen gut, sei positiv aufgenommen worden. Zudem habe sich Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett zuversichtlich gezeigt, dass der Handelsstreit bis zum 1. März beigelegt werden könne.

Am späten Vormittag stieg der Euorzonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,61 Prozent auf 3131,02 Punkte. Der Pariser Cac 40 gewann 0,64 Prozent auf 4871,30 Punkte.

Der britische FTSE 100 fiel hingegen angesichts der fortgesetzten Brexit-Unsicherheit um 0,16 Prozent auf 6831,86 Zähler. Wie kritisch die Situation ist, zeigte sich einmal mehr in mahnenden Worten aus der Industrie. So drohte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus drohte Großbritannien im Falle eines ungeregelten Austritts aus der Europäischen Union mit der Schließung von Fabriken.

Favorit unter den 19 Branchen war der zuletzt arg gebeutelte Technologiesektor mit einem Plus von 2 Prozent. Für gute Laune sorgten Geschäftszahlen des Chipherstellers STMicro , nachdem der Konzernchef ab dem zweiten Geschäftsquartal wieder stärkeres Wachstum signalisiert hatte. Die STMicro-Papiere schnellten um mehr als 9 Prozent nach oben. Zuvor hatten in den USA bereits Lam Research, Texas Instruments und insbesondere Xilinx für gute Branchenstimmung gesorgt. In Asien waren dann dann Samsung und Hynix gefolgt.

Schlusslicht im Branchentableau war derweil der Index der Telekomwerte mit einem Minus von 0,40 Prozent.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte fielen die Papiere des Baustoffkonzerns LafargHolcim nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um rund anderthalb Prozent./mis/ck/fba

