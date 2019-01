Die Mietpreisbremse mildert den Anstieg der Mieten in beliebten Wohngegenden einer Studie zufolge leicht ab. "Die durchschnittliche Mietentwicklung wird gebremst", sagte Studienautor Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Donnerstag. Allerdings liege der Effekt nur in einer Größenordnung von zwei bis vier Prozent. Zugleich habe die Preisbremse dazu geführt, dass die Mieten für Neubauten, die von der Regelung ausgenommen sind, stärker als zuvor anzogen. Justizministerin Katarina Barley (SPD) zeigte sich zufrieden mit dem Effekt, betonte allerdings zugleich, die Mietpreisbremse alleine könne den Markt nicht heilen. Trotzdem müsse es sie weiter geben: "Wir brauchen die Mietpreisbremse auch über 2020 hinaus", sagte Barley./tam/DP/jha

