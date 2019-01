Berlin (ots) -



"Umdenken. Mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt." Unter diesem Motto sind Unternehmen und Verbände aufgerufen, sich für mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt einzusetzen. Initiatoren der Initiative sind das auf Immobilienmarkt- und Portfolioanalysen spezialisierte PropTech realxdata und die renommierte Fachzeitschrift "Immobilien Manager".



Ziel ist der kostenfreie Zugang zu qualitativ hochwertigen, aktuellen Immobiliendaten für alle. Die Initiative startet mit einem ersten Produkt: einer übersichtlichen Transaktions-Datenbank für Immobilien, die ab sofort unter www.transaktionsdatenbank.de online ist. Vergleichbare Datenbanken sind bislang ausschließlich kostenpflichtig und richten sich hauptsächlich an Fachpublikum.



Für die freie Transaktionsdatenbank führen der "Immobilien Manager" und realxdata marktrelevante Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammen und bereiten diese Informationen grafisch verständlich auf. Das sind Angaben über den Ort, die Art der Immobilientransaktion, die Nutzung der Immobilie, die Fläche und den Preis. Außerdem bietet die Datenbank detaillierte Einsicht in die Geschäftsbeziehungen innerhalb der Branche.



Neben Fachleuten aus der Immobilien- und Finanzbranche gehören auch Politik und Verwaltung, Verbände und interessierte Privatpersonen zu den erwarteten Nutzern der Transaktionsdatenbank. Sie erhalten einen neutralen Überblick über Bewegungen auf dem Immobilienmarkt, ohne selbst auf Informationssuche gehen zu müssen.



Markus Gerharz, Projekt-Manager Digital beim Immobilien Manager Verlag: "Immobiliendaten sollten kein Herrschaftswissen und für jeden Interessierten leicht zugänglich sein. Wir sind überzeugt, dass alle von einem transparenteren Umgang mit Immobiliendaten profitieren - wirtschaftlich und gesellschaftlich."



Dr. Titus Albrecht, Mitinitiator und Geschäftsführer der realxdata GmbH: "Viele Unternehmen, Banken und Verbände signalisieren bereits ihre Unterstützung für die Initiative. Das ist gut: Denn je mehr mitmachen, desto fundierter ist das Ergebnis."



Zu den Befürwortern der Initiative gehört auch Martin Schellein, Leiter Investment Management Europa bei der Union Investment Real Estate GmbH: "Eine hohe Datentransparenz in Immobilienmärkten ist die Voraussetzung für Investitionen und eine positive wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für ein besseres Verständnis der Marktentwicklungen vor der eigenen Haustür", erklärt der Investment-Experte.



Auch Forschung und Lehre unterstützen die Idee. Darunter Tobias Just, Geschäftsführer und Wissenschaftlicher Leiter der IRE BS Immobilienakademie in Regensburg: "Immobilienmärkte gelten als vergleichsweise intransparent. Für diese relativ hohe Intransparenz zahlten wir in Deutschland einen hohen Preis, denn Märkte funktionieren nur dann gut, wenn möglichst viele Marktteilnehmer kostengünstigen Zugang zu belastbaren Informationen haben. Mit einer frei zugänglichen Transaktionsdatenbank wird die Mauer der Intransparenz ein weiteres Stück eingerissen. Das ist gut für Forschende und für Markt-Akteure.".



Der nächste Schritt: Die Initiative prüft, ob und wie auch weitere bislang auf dem Markt kostenpflichtige Services und Kennzahlen zukünftig frei zugänglich gemacht werden können.



