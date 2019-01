München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische erweitert ihr Engagement an internetbasierten Angeboten und beteiligt sich an der Travelprotect GmbH in Würzburg, einem spezialisierten Anbieter innovativer Konzepte in der Reiseversicherungsbranche. Im ersten Schritt übernimmt die Bayerische 25 Prozent, bis Ende 2020 wird der Anteil auf insgesamt 50 Prozent aufgestockt. Die Bayerische ist bereits seit Jahren Risikoträger der Versicherung.



"Wir freuen uns, die Geschäftsbeziehung mit unserem langjährigen Partner zu vertiefen und auszubauen", sagt Maximilian Buddecke, Vorstand der Bayerischen Prokunde AG. "Wir planen, die Reiseversicherungslösungen weiteren Vertriebspartnern zur Verfügung zu stellen."



"Die Bayerische ist der ideale Partner für uns", sagt Jan Röhrle, Gesellschafter und Geschäftsführer der TravelProtect. "Als zwei innovative mittelständische Unternehmen schaffen wir damit gemeinsam die Basis für ein beschleunigtes Wachstum."



TravelProtect bietet maßgeschneiderte Reiseversicherungen (Reiserücktrittsversicherung, Reiseabbruchversicherung, Reisegepäckversicherung und Reisekrankenversicherung), die sich flexibel dem Bedarf des einzelnen Kunden anpassen und unabhängig von der Buchung über Reisebüros, Reiseveranstalter über das Internet abgeschlossen werden können. Die ausschließliche Abwicklung der Policierung über das Internet bringt Preisvorteile mit sich, die an den Kunden weitergegeben werden und damit zu sehr günstigen Versicherungsprämien führen.



Die Angebote wurden vielfach prämiert, erst im vergangenen Jahr erhielt TravelProtect einen Preis als "Deutschlands Beste Versicherung 2018" in der Kategorie Reiseversicherung für die Einzel- und Familientarife der Reiserücktrittsversicherung. Die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität verliehen diese begehrte Auszeichnung.



