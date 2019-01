Zwischenberichte von Halbleiterkonzernen wie STMicro , Xilinx sowie Samsung und Hynix sind am Donnerstag bei den Anlegern gut angekommen und haben für große Nachfrage in der gesamten Technologiebranche gesorgt.

Papiere von STMicro machten an der Euronext einen Sprung um 10 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang Dezember. Analysten lobten die Ergebnisse für das Schlussquartal, zeigten sich aber etwas enttäuscht von den Signalen für das erste Quartal. Der Konzernchef stellte den Investoren aber ab dem zweiten Geschäftsquartal bereits wieder stärkeres Wachstum in Aussicht.

Am deutschen Aktienmarkt erklommen Papiere von Infineon , Siltronic , Dialog Semi und auch Aixtron mit starken Kursgewinnen ihr höchstes Niveau seit Anfang Dezember.

In den USA hatten am Vorabend bereits Lam Research, Texas Instruments und insbesondere Xilinx für gute Branchenstimmung gesorgt, sagten Börsianer. In Asien folgten dann Samsung und Hynix./ag/mis/jha/

