Pünktlich zu den Weltcuprennen am Hahnenkamm hat APA-DeFacto, die auf Medienbeobachtung spezialisierte Tochter der APA - Austria Presse Agentur, die wichtigsten Wintersportorte Österreichs (mindestens 80 Kilometer Pistenlänge) und ihre Hashtag-Präsenz im sozialen Netzwerk Instagram ausgewertet. Es zeigt sich: Drei Orte in Tirol sind die Instagram-Stars unter den österreichischen Wintersportorten.



Mit knapp einer Viertelmillion Postings belegt Kitzbühel den ersten Platz im Ranking der präsentesten Winterhotspots. Auf Instagram finden sich zum Hashtag Kitzbühel mit Stichtag 22. Jänner 2019 insgesamt 248.461 Postings. Einer der Hauptgründe für die hohe Postingrate Kitzbühels sind die traditionellen FIS Ski-Weltcup-Rennen, die allein in den vergangenen fünf Tagen zu einem Wachstum von mehr als 4.000 Einträgen geführt haben. "Weltcup-Rennen bieten reichlich Fotomotive und sorgen dank ihrer vielen fotoaffinen Fans für hohe Sichtbarkeit der Austragungsorte auf Instagram: Vier der sechs beliebtesten Wintersportorte tragen internationale Skirennen aus", erklärt Manuel Kerzner, Medienanalyst bei APA-DeFacto.



Platz zwei belegt der ebenfalls in Tirol gelegene Wintersportort St. Anton am Arlberg, der ebenso wie Kitzbühel im Rennkalender der FIS aufscheint. Der Skisociety-Treffpunkt vereint unter dem Hashtag stanton insgesamt 243.123 Instagram-Postings. Dass der US-amerikanische Plattenspieler-Hersteller "Stanton" denselben Hashtag auf der sozialen Fotoplattform verwendet, wirkt sich nicht auf die Reihenfolge des Rankings aus.



Der Tiroler Wintersportort Ischgl belegt im Ranking den dritten Platz. Das besonders bei jungen Urlaubern beliebte Aprés-Ski-Mekka verbucht auf Instagram 204.569 Einträge. Die Grenznähe zur Schweiz sowie unterschiedliche Konzert-Events bieten in Ischgl vielerlei Möglichkeiten für like-fähige Videos und Fotos. Auf den Plätzen folgten in den Top-Ten Lech in Vorarlberg (195.580 Postings), Sölden in Tirol (160.185), Saalbach in Salzburg (141.418), Mayrhofen in Tirol (140.187), Schladming in der Steiermark (126.940), Badgastein in Salzburg (88.425) und Hintertux in Tirol (88.294).



Österreichs Top-Wintersportorte auf Instagram nach Postings (Stichtag: 22. Jänner 2019)



