Im Prozess um den umstrittenen Schwerlasthafen in Bremerhaven haben die Beteiligten einen Vergleich abgelehnt. Es seien in der Vergangenheit bereits vergeblich Anstrengungen unternommen worden, um eine gemeinsame Lösung zu finden, sagte der Anwalt des Umweltverbands Bund am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht Bremen. Einen Vergleich könne es von Seiten des Bund nur geben, wenn der Bremer Senat bereit wäre, die geplante Hafenanlage für Offshore-Windkraftanlagen zu verkleinern und an einem anderen Standort anzusiedeln. Dies lehnte ein Anwalt des Senats erneut ab. Der Bund klagt gegen das 180 Millionen Euro teure Hafenprojekt. Die Umweltschützer bezweifeln den Bedarf und kritisieren die Eingriffe in die Natur./jbi/DP/mis

