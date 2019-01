Europas größter Versicherer Allianz will mit dem vietnamesischen IT- und Technologie-Dienstleister FPT im Sachversicherungsgeschäft in Vietnam mitmischen. Die Unternehmen planen dazu ein gemeinsames digitales Versicherungsangebot für das asiatische Land, wie die Allianz am Donnerstag nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mitteilte. Die Vereinbarung umfasst die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens.

Während die Allianz ihr Wissen über Versicherungsprodukte, Finanztechnologie und Vermögensverwaltung in das Bündnis einbringt, soll FPT seine Vertriebskanäle, Partner und das seine Kenntnisse über den Markt Vietnam beisteuern. Das Land gilt als eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Asien. Zusammen mit der guten Internet- und Mobilfunk-Versorgung verfüge Vietnam über gute Voraussetzungen für den digitalen Zugriff auf Versicherungslösungen./stw/bgf/mis

