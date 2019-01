Das Chaos und die Streiks im Verkehrssektor erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Lokführer und Sicherheitspersonal sollten den Beamtenstatus erhalten.

Deutschland hat im Verkehrswesen bald südeuropäische Verhältnisse. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen im Flugverkehr, weil irgendwer streikt. Mal sind es die Fluglotsen, dann die Kapitäne und ihre Mitarbeiter im Cockpit, dann die Reinigungskräfte und nun das Sicherheitspersonal. Anders als bei herkömmlichen Betrieben kämpfen rivalisierende Fachgewerkschaften um Anteile an der betrieblichen Wertschöpfung - und verringern sie dadurch.

Bei der Bahn ist es ähnlich. Dort wechseln sich die Gewerkschaft der Lokführer und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bei den Streiks ab. Und wenn nicht gerade gestreikt wird, herrscht der Schlendrian. Selten fahren Züge wirklich pünktlich, häufig gibt es erhebliche Verspätungen. Millionen von Kunden haben den Schaden in Form von geplatzten Terminen und Zeitverlusten. Wenn man sich an einer Stelle des Bahnsteigs aufgestellt hat, um auf seinen Platz zu kommen, heißt es immer wieder, dass die Zugfolge umgedreht worden sei, was zu langen Sprints über den Bahnsteig zwingt. Klimaanlage im Sommer? Wenn man Glück hat. Speisewagen? Wenn das Personal überhaupt da ist und die Lebensmittel geliefert wurden. Die Verhältnisse schreien zum Himmel.

In der Schweiz macht man sich lustig über die Deutschen, denn in unserem Nachbarland fahren die Züge pünktlich, und die Technik funktioniert. Auch in Deutschland war das früher so, doch sind diese Zeiten lange vorbei.

Problem Spartengewerkschaft

Die Ursachen für die deutschen Probleme sind vielschichtig, und natürlich gibt es gravierende ...

