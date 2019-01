Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung der Einkaufsmanager in Deutschland hat sich zum Jahresende 2018 im Zuge der wachsenden politischen Unsicherheiten und der Sorge über eine Abkühlung der globalen Konjunkturdynamik merklich eingetrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Überraschend sei in diesem Zusammenhang aber gewesen, dass der Rückgang des Dezember-PMIs im Dienstleistungsgewerbe mit -1,6 Punkten deutlich stärker ausgefallen sei als im Verarbeitenden Gewerbe (-0,3), obwohl z. B. ein "No-Deal-Brexit" tendenziell mehr auf die Industrie durchschlagen sollte. Die Stimmungseintrübung dürfte daher Ausdruck eines allgemein nachlassenden Optimismus in der deutschen Wirtschaft sein. Da sich die politischen Risiken im Januar aber eher noch verstärkt hätten, würden die Analysten für die heutige Vorabschätzung mit einem erneuten Rückgang der PMIs auf 51,0 Punkte für das Verarbeitende Gewerbe sowie 51,4 Punkte für den Dienstleistungssektor rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...