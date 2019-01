Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen verharrten zu Jahresbeginn auf einem sehr niedrigen Niveau, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen würden aktuell gerade einmal bei 0,24% rentieren. In den USA liege die Rendite von Staatsanleihen gleicher Laufzeit nur noch bei 2,76%, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Stand von mehr als 3% zu Beginn des vierten Quartals 2018. Das moderate Renditeniveau sei zum einen einer vorsichtigeren Haltung der Notenbanken dies- wie jenseits des Atlantiks zu verdanken. Dies sei mit einem "Auspreisen" zuvor erwarteter Leitzinserhöhungen im Euroraum und den USA verbunden gewesen. Zum anderen hätten sich in beiden Währungsräumen die Inflationserwartungen zurückgebildet, was sich zusätzlich dämpfend auf das Renditeniveau ausgewirkt habe. Für den Euroraum würden die Märkte auf mittlere Sicht nur noch eine Inflation von rd. 1,5% erwarten. Deutsche Bundesanleihen und US-Treasuries hätten als sichere Häfen für Anleger darüber hinaus von einer steigenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem unklaren Ausgang des Brexits und des US-Handelsstreits sowie von weiteren politischen Risiken profitiert. ...

