Hyundai will seinen vollelektrischen Kona ab der zweiten Jahreshälfte 2019 auch in Indien produzieren. Der Plan steht in Zusammenhang mit einer Investition in Höhe von 70 Mrd Rupien (rund 870 Mio Euro) in das Hyundai-Werk in Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Die in Chennai produzierten Hyundai-Stromer sind zunächst für den indischen Markt bestimmt, könnten später aber auch exportiert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...