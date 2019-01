- Norges Bank trifft Zinsentscheid am Morgen- EMIs aus den USA und der Eurozone- Erste EZB-Sitzung des Jahres am NachmittagEs sieht so aus, als ob fast alle für diese Woche geplanten marktbewegenden Ereignisse am Donnerstag stattfinden. Die Norges Bank wird am Morgen ihren Zinsentscheid bekannt geben. Gleichzeitig werden vorläufige EMI-Daten veröffentlicht. Die EZB wird am frühen Nachmittag ihren ersten Zinsentscheid des Jahres treffen, wobei die Pressekonferenz von Mario Draghi (14:30 Uhr) für Volatilität sorgen könnte. Die EMIs aus den USA sowie der DoE-Bericht zu den Rohöl-Lagerbeständen werden während der US-Handelszeiten veröffentlicht. 10:00 Uhr | Norwegen, Zinsentscheid der Norges Bank: Die norwegische Wirtschaft hat sich in letzter Zeit sehr gut behauptet. Der Rückgang der EMIs fiel geringer aus als ...

