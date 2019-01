Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts010/24.01.2019/11:45) - Fach- und Führungskräfte blicken kritisch auf den aktuellen Stand der digitalen Transformation in ihren Branchen. Zu diesem Schluss kommt die Initiative "Digital Transformer of the Year" (DTOY). Sie befragte im vergangenen Sommer Fach- und Führungskräfte deutscher Unternehmen in den Kategorien Medien, Energie, Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Industrie und Technik - und verleiht zudem alljährlich den DTOY-Award an Unternehmen, die durch besonders erfolgreiche Transformationsprozesse Leuchttürme der Digitalen Transformation darstellen. Diese Marktbefragung zeigt, dass in allen befragten Branchen nach wie vor großer Nachholbedarf besteht: * So stufen nur knapp ein Viertel der Befragten (24 %) den Digitalisierungsgrad ihrer eigenen Branche als weit oder sehr weit fortgeschritten ein. * Knapp 21 Prozent der Studienteilnehmer sehen kaum Fortschritte in der Digitalen Transformation ihrer Branche. Die Studie ist Bestandteil der DTOY-Initiative von Vogel Communications Group und _MEDIATE. Insgesamt nahmen über 3.000 Fach- und Führungskräfte an einer übergreifenden Online-Befragung zum Stand der Digitalen Transformation teil. Neben dem aktuellen Stand der Digitalen Transformation wurden auch die Chancen und Hindernisse aus Sicht der Befragten erhoben. Zu den größten Möglichkeiten der Digitalen Transformation zählen die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sowie die Prozessoptimierung. Zudem wird dem Employer Branding eine weitaus größere Bedeutung für die Digitale Transformation zugeschrieben als in den Vorjahren. Die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber für junge Talente wurde im Zusammenhang mit den Chancen der Digitalisierung am dritthäufigsten genannt. Zu den gewichtigsten Herausforderungen, die sich durch die Digitale Transformation für die Studienteilnehmer ergeben, zählen 2018 anspruchsvolle Kunden, der Mangel an digitalen Fachkräften sowie Cyberkriminalität. Die ausführlichen Ergebnisse der Studie sind hier zum Download verfügbar: http://www.digitaltransformeroftheyear.de/de/studien Auch in diesem Jahr wird die DTOY-Studie wieder erhoben und Gewinner des Awards ermittelt. Weitere Informationen zur Initiative erhalten Sie unter: http://www.digitaltransformeroftheyear.de Die Vogel Communications Group sieht als eines der führenden Fachmedienunternehmen in Deutschland jeden Tag die Entwicklungen, Trends und Auswirkungen im Bereich der Digitalen Transformation über diverse Industrien hinweg und unterstützt Verantwortliche in den Unternehmen durch die Bereitstellung von mehrwertigem Content. http://www.vogel.de _MEDIATE hat in seiner über 10-jährigen Tätigkeit als aktive Transformationsbeschleuniger vielfältige Erfahrung mit den Herausforderungen, Potenzialen und konkreten Erfolgen im Zuge der Digitalen Transformation etablierter Unternehmen in Projekten gesammelt - und die Erfolge aktiv mit gestaltet. http://www.mediate-group.com (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190124010

