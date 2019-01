AGCO und das BMZ kündigen Pläne an, bei einem neuen Projekt zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Mechanisierung in Subsahara-Afrika zusammenzuarbeiten DGAP-News: AGCO Corporation / Schlagwort(e): Absichtserklärung AGCO und das BMZ kündigen Pläne an, bei einem neuen Projekt zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Mechanisierung in Subsahara-Afrika zusammenzuarbeiten 24.01.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG www.AGCOcorp.com KONTAKT: Shlobi Maluleke Manager, Marketing and Communications Africa Tel.: +27 11 230 8649 Mobil: +27 82 040 7543 E-Mail: Shlobi.Maluleke@agcocorp.com AGCO und das BMZ kündigen Pläne an, bei einem neuen Projekt zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Mechanisierung in Subsahara-Afrika zusammenzuarbeiten Mit vereinten Kräften für eine Welt ohne Hunger AGCO, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO) (www.AGCOcorp.com), ein weltweit tätiger Hersteller und Vertreiber von Landmaschinen und landwirtschaftlichen Lösungen, hat mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) eine Absichtserklärung (LOI) zur Umsetzung eines gemeinsamen landwirtschaftlichen Projekts in Afrika unterzeichnet. Die Einzelheiten des potenziellen Projekts stehen noch zur Diskussion, aber das Ziel ist es, messbare Beiträge zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität und der Kompetenzentwicklung zu leisten und damit die Einkommen und Beschäftigung in den ländlichen Haushalten Afrikas zu steigern. Der LOI wurde am 18. Januar in Berlin von Martin Richenhagen, Präsident, Vorsitzender und CEO von AGCO, und Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, unterzeichnet. "Wir erwarten, dass die Zusammenarbeit zwischen dem BMZ, einer wichtigen Institution für die internationale Zusammenarbeit bei landwirtschaftlichen Projekten, und AGCO, einem der weltweit größten Hersteller von Landmaschinen, erhebliche Synergien freisetzt", so Martin Richenhagen. "Beide Parteien wollen die Mechanisierung fördern, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu ermöglichen." Die Mechanisierungsaktivitäten des BMZ und von AGCO sollen zur Umsetzung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen beitragen, um bis 2030 extreme Armut und Hunger zu beseitigen. Die Ziele sehen außerdem vor, die landwirtschaftliche Produktivität kleiner Lebensmittelproduzenten zu verdoppeln, nachhaltige Lebensmittelproduktionssysteme zu gewährleisten und widerstandsfähige landwirtschaftliche Praktiken einzuführen. "Mit der Agenda 2030 und den SDGs als weltweit verbindlichen Handlungsrahmen wird die Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Entwicklungsministerium und der Wirtschaft immer wichtiger", erklärte Dr. Müller. "Die enge Einbindung der Unternehmen in gemeinsame Maßnahmen ermöglicht es, Know-how und Ressourcen der Privatwirtschaft für entwicklungspolitische Ziele zu nutzen. Eine Welt ohne Hunger ist möglich, wenn wir unsere Kräfte bündeln." Die neu eingeführte AGCO-Initiative "Farm in a Box", die ein Paket mit wichtigen landwirtschaftlichen Geräten und den wichtigsten Unterstützungsmechanismen bereitstellt, ist die neueste innovative Lösung des Unternehmens zur Förderung der landwirtschaftlichen Mechanisierung in Afrika. Das BMZ liefert Unternehmen bei gemeinsamen Projekten finanzielle und technische Unterstützung. Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einen effektiven und effizienten Beitrag zur Umsetzung von Entwicklungszielen zu leisten. Mit seiner Sonderinitiative "EINEWELT ohne Hunger" unterstützt das BMZ mit seinen Grünen Innovationszentren in afrikanischen und asiatischen Ländern die Bereiche Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Ende Über AGCO AGCO (NYSE: AGCO) (www.AGCOcorp.com) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Lösungen und unterstützt mit seinem umfassenden Sortiment an Ausrüstung und damit verbundenen Dienstleistungen eine produktivere Landwirtschaft. AGCO-Produkte werden über die fünf Kernmarken Challenger(R), Fendt(R), GSI(R), Massey Ferguson(R) und Valtra(R) vertrieben und durch die Fuse(R)-Präzisionstechnologien und Dienstleistungen zur Betriebsoptimierung unterstützt. AGCO wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, GA, USA. Im Jahr 2017 erzielte AGCO einen Nettoumsatz von 8,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.AGCOcorp.com. Für Unternehmensnachrichten, Informationen und Veranstaltungen folgen Sie uns bitte auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag AGCOIR. 24.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AGCO Corporation 4205 River Green Parkway 30096 Duluth Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: +1 770 813 9200 ISIN: US0010841023 WKN: 888282 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Mailand, NYSE, Wiener Börse Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769155 24.01.2019 ISIN US0010841023 AXC0159 2019-01-24/12:30