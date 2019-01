SPORTTOTAL AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht DGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung SPORTTOTAL AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 24.01.2019 / 12:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SPORTTOTAL AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht Köln, 24. Januar 2019. Der Vorstand der SPORTTOTAL AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital von 23.562.581 Euro soll um bis zu 2.570.463 Euro auf bis zu 26.133.044 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.570.463 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2018 an gewinnbezugsberechtigt. Der Bezugspreis wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 1,20 Euro je neuer Aktie festgelegt. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis im Bezugsverhältnis von 10:1 (d.h. zehn alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie aus der Kapitalerhöhung) angeboten. Ein Bezugsrechtshandel soll nicht stattfinden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. Januar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 29. Januar 2019 (0.00 Uhr MEZ) beginnen und am 12. Februar 2019 (24.00 Uhr MEZ) enden. Gestützt auf wertpapierprospektrechtliche Ausnahmeregelungen wird für diese Kapitalerhöhung kein Wertpapierprospekt erstellt. Die QUIRIN PRIVATBANK AG begleitet die Kapitalerhöhung und wird die neuen Aktien den Aktionären nach Maßgabe des Bezugsangebots zum Bezug anbieten. Etwaiger Mehrbezug durch Altaktionäre steht unter Zuteilungsvorbehalt der Gesellschaft. Altaktionäre werden bei der Zuteilung unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung berücksichtigt. Dr. Michael Kern als Aufsichtsratsvorsitzender sowie Jens Reidel als Mitglied des Aufsichtsrats der SPORTTOTAL AG haben angekündigt, vom möglichen Mehrbezug Gebrauch machen zu wollen. Darüber hinaus hat sich ein strategischer Investor verpflichtet, alle übrigen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu übernehmen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von Altaktionären bezogen wurden. Die SPORTTOTAL AG beabsichtigt, die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Unternehmensbeteiligungen wie z. B. VISPEX sowie zur Finanzierung des Working Capitals der Unternehmensgruppe, darunter insbesondere zur Vorfinanzierung von Rennstreckenprojekten, zu nutzen. SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel.: +49 (0) 2154-8122-16 sporttotal@kommunikation-bsk.de 24.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 769147 24.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A1EMG56 AXC0161 2019-01-24/12:34