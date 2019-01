Die positive Tendenz dürfte sich auch am Donnerstag an der Wall Street fortsetzen. Dabei dürfte die an Fahrt gewinnende Berichtssaison die herrschenden Sorgen in Bezug auf die globale Konjunkturentwicklung und den andauernden Regierungsstillstand etwas in den Hintergrund drängen, heißt es. Insgesamt halten sich die Investoren derzeit zurück, am Mittwoch wurde das niedrigste Handelsvolumen in diesem Jahr verzeichnet. Der Handel ist zudem von erhöhter Volatilität geprägt. Am Dienstag wurden die größten Tagesverluste 2019 verzeichnet, am Vortag schlossen die Indizes nach einer Achterbahnfahrt dann leicht im Plus. Und an dieser Tendenz dürfte sich kurzfristig nichts ändern, denn die Belastungsfaktoren sind weiterhin präsent.

Für den Future auf den S&P-500 geht es aktuell um 0,1 Prozent nach oben.

Vor allem der Regierungsstillstand in den USA treibt den Investoren zunehmend Sorgenfalten auf die Stirn. Es mehren sich die Befürchtungen, dass der längste Shutdown aller Zeiten, es ist bereits der 34. Tag, die US-Wirtschaft belasten könnte. Doch möglicherweise deutet sich hier eine Lösung an. So soll der US-Senat am Donnerstag über zwei Vorschläge abstimmen, um den Shutdown zu beenden. Allerdings pocht US-Präsident Donald Trump weiter auf den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko.

Bewegung bringen derweil vor allem Unternehmensmeldungen. Bislang haben die Quartalszahlen in der Mehrheit überzeugt. So sorgten zur Wochenmitte unter anderem IBM und Texas Instruments für positive Überraschungen. Am Donnerstag wird nach der Schlussglocke mit Spannung auf die Ergebnisse von Intel gewartet.

Für Ablenkung könnten auch eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten sorgen. Neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem Index der Frühindikatoren, dem Einkaufsmanagerindex Markit für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicebereich werden auch die wöchentlichen Rohöllagerdaten veröffentlicht.

Für die Xilinx-Aktie geht es vorbörslich um 11 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat überraschend gute Quartalszahlen veröffentlicht und zudem einen optimistischen Ausblick gegeben. Lam Research steigen um 7 Prozent. Der Halbleiterausrüster hatte in seinem zweiten Geschäftsquartal bei einem Umsatz von 2,52 Milliarden Dollar ein bereinigtes Ergebnis von 3,87 Dollar erzielt. Analysten hatten den Umsatz auf 2,44 Milliarden Dollar geschätzt und das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 3,66 Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 06:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.