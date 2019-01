Monatelang befand sich der Aktienkurs des deutschen Modeunternehmens im letzten Jahr in einem Aufwärtstrend. Der Höchstwert wurde bei etwa 80,50 Euro markiert. Von August bis Mitte Dezember geriet die Aktie in einen Abwärtstrend, der den Kurs auf unter 53 Euro zurückfallen ließ. Seit dem 21. Dezember befindet sich die Aktie erneut in einem Aufwärtstrend. Vor etwa einer Woche gelang der Sprung über den kürzesten gleitenden Durchschnitt (38 Tage), nun befindet sich der Kurs auf Höhe des nächsten ... (Johannes Weber)

