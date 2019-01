Bonn (www.anleihencheck.de) - Das Ende der Nettoanleihekäufe durch die EZB zum Jahresende hat bereits erkennbare Spuren am Rentenmarkt hinterlassen, so die Analysten von Postbank Research.So hätten sich die Risikoaufschläge in vielen Marktsegmenten stark erhöht. Der Spread von Covered Bonds gegenüber Bundesanleihen sei seit September 2018 um gut 20 Bp. gestiegen, der von Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investmentgrade-Rating) um mehr als 40 Bp. Etwas differenzierter sei die Entwicklung der Risikoprämien bei EWU-Staatsanleihen ausgefallen. Während sich der Spread französischer und spanischer Staatsanleihen etwas ausgeweitet habe, sei bei Italienischen Staatsanleihen eine Einengung zu beobachten gewesen. ...

