- Bundeskanzlerin Merkel fordert Normalisierung der Geldpolitik- Handelsspanne beim DE30 verengt sich- Deutsche Behörden prüfen nationale BankenfusionDie Eröffnung der europäischen Aktienmärkte war gemischt, mit angemessenen Gewinnen an der polnischen und spanischen Börse in den ersten Handelsminuten am Donnerstag. Andererseits gehörten die Aktien in Deutschland zu den größten Underperformern. Lebensmittelunternehmen und Technologiewerte entwickeln sich am besten, während Aktien von Haushaltswaren- und Chemieunternehmen den größten Rückschritt machen. Die Situation auf dem DE30-Chart könnte sich in Kürze deutlicher zeigen. Die jüngsten Kursbewegungen wurden durch die abwärts gerichtete Trendlinie sowie den 33er EMA (grüne Linie) begrenzt. Da die Breite der Handelsspanne immer enger wird, könnten wir endlich einen ...

