Köln (ots) - Die Heldenreise bei VOX geht weiter. In insgesamt 24 Wettkämpfen wollen Skispringer Sven Hannawald, Gewichtheber Matthias Steiner, Biathletin Andrea Burke ehemals Henkel, Boxerin Susi Kentikian, Degenfechterin Britta Heidemann, Welthandballerin Nadine Krause, Eishockeyspieler Christian Ehrhoff und Bobsportler Kevin Kuske in der 4. Staffel von "Ewige Helden" (8 Folgen ab 19. Februar dienstags um 20:15 Uhr bei VOX) herausfinden, wer von ihnen der vielseitigste Athlet ist. Mehrere Wochen kämpfen und wohnen die ehemaligen Spitzensportler zusammen in Andalusien - dabei geben sie in ihren Karriererückblicken auch einen tiefen und emotionalen Einblick in ihre Sportler-Seelen.



"Wir haben alle großen Ehrgeiz. Sobald der Startschuss fällt, geben wir alles", so Andrea Burke ehemals Henkel (41) voller Vorfreude, der es 2008 als erster Biathletin gelang, einen WM-Titel in allen bis dato olympischen Einzeldisziplinen zu gewinnen. Und auch Eishockeyspieler Christian Ehrhoff (36), der mit dem deutschen Nationalteam sensationell die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 gewann, ist heiß auf den Wettkampf: "In den nächsten acht Wochen werde ich immer hundert Prozent geben!" Eine echte Kampfansage kommt auch von Kevin Kuske (39), dem erfolgreichsten Bobsportler der Welt: "Ich will der Beste der Beste werden. Ich war es in meiner Sportart schon immer und deshalb will ich auch bei 'Ewige Helden' gewinnen." Durch die Wettkämpfe werden die Sportler wieder von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier begleitet, Reporter Marco Hagemann kommentiert die Spiele.



In der Sportler-Doku blicken die einstigen Spitzensportler außerdem auf ihre Ausnahmekarrieren zurück: "Wir Skispringer gehen psychisch und physisch oft an unsere Grenzen - und hin und wieder auch darüber hinaus", erzählt Sven Hannawald (43), der als erster alle Wettbewerbe bei der Vierschanzentournee gewann. In seinem Rückblick spricht der zweimalige Skiflug-Weltmeister und Team-Olympiasieger nicht nur über seinen stetigen Kampf ums Gewicht, sondern auch über Depressionen, die ihn in seiner Sportler-Karriere begleitet haben. Matthias Steiner (36) erzählt dagegen, dass er schon als Kind vom Olympiasieg im Gewichtheben träumte: "Und als ich wach wurde, war ich plötzlich der stärkste Mann der Welt." In der Sendung blickt der gebürtige Österreicher aber auch zurück auf den Moment als sein Leben auf den Kopf gestellt wurde - und seine Frau Susann bei einem Autounfall ums Leben kam. Boxerin Susi Kentikian (30) gewann in ihrer Karriere die Weltmeistertitel von WBA, WIBF und WBO. Dass gerade ihr Erfolg im Ring das junge Mädchen nach ihrer Flucht mit ihren Eltern aus Armenien vor der drohenden Abschiebung bewahrte, verrät sie im Gespräch mit ihren Sportler-Kollegen.



Welcher Spitzensportler bei den Wettkämpfen noch einmal alles aus sich herausholt, um den Titel "Bester der Besten" zu holen, und wer von ihnen bei den emotionalen Karriererückblicken von seinen Gefühlen übermannt wird, zeigt VOX ab dem 19. Februar dienstags um 20:15 Uhr in acht Folgen "Ewige Helden".



