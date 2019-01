Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers verlief in den letzten Monaten des vergangenen Jahres zwar in einem Abwärtstrend, doch dies sieht seit Beginn des neuen Jahres wieder komplett anders aus. Im laufenden Jahr konnte die Aktie bisher einen Kursgewinn von fast 24 Euro erreichen. Trotz der leicht gefallenen Divergenz zwischen MACD und EXP konnte auch in den letzten Tagen ein Kursgewinn erzielt werden. Damit liegt der Kurs der Adidas-Aktie weiter über der 200-Euro-Marke.

