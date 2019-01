Der ATX ist ytd sehr zufriedenstellend unterwegs, rund 7 Prozent Plus, das passt schon. Schön ist immer, wenn aktiv gemanagte Fonds das übertreffen können. Beispielsweise der neue WSS Aktien Österreich von Fondsmanager Herbert Scherrer, der um knapp das Doppelte im Plus liegt seit Jahresbeginn. Dies sei, so Scherrer, zum einen durch die Immo-Seite - CA Immo, S Immo, Immofinanz und UBM möglich geworden ...CA Immo ( Akt. Indikation: 30,80 /30,88, -0,58%)S Immo ( Akt. Indikation: 16,18 /16,26, 0,01%)Immofinanz ( Akt. Indikation: 22,79 /22,89, 0,70%)UBM ( Akt. Indikation: 37,43 /38,03, 1,16%) ... weiters durch die "sehr hohe Gewichtung von Raiffeisen und Erste Group" ...RBI ( Akt. Indikation: 24,56 /24,63, ...

