Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vierter Einsatz von Matt Damon als CIA-Killer Jason Bourne, der auf der Suche nach seiner Vergangenheit ist: Am Montag, 28. Januar 2019, 22.10 Uhr, zeigt das Montagskino im ZDF den US-amerikanischen Action-Thriller "Jason Bourne" als Free-TV-Premiere. Regie führte wieder Paul Greengrass, der zusammen mit Christopher Rouse auch das Drehbuch schrieb.



Die Computer-Systeme der CIA wurden gehackt. Elektronische Spuren führen zu Ex-Agent Jason Bourne. CIA-Chef Robert Dewey (Tommy Lee Jones) setzt die Cyber-Spezialistin Heather Lee (Alicia Vikander) auf Bourne an. Diese vermutet richtig, dass Bournes alte Verbündete Nicky Parsons (Julia Stiles) ebenfalls nach Bourne sucht, und heftet sich an deren Fersen.



Nicky macht Bourne in Athen ausfindig, als die Stadt wegen der Eurokrise in Demonstrationen und Krawallen versinkt. Zur gleichen Zeit setzt Dewey Profi-Killer Asset (Vincent Cassel) auf Bourne an. Während einer atemlosen Verfolgungsjagd durch Athen tötet Asset Nicky. Vor ihrem Tod kann sie Bourne noch einen Stick zustecken, der Informationen über ein geheimes Programm des US-Geheimdienstes enthält. Weitere Versuche Assets, Bourne zu töten, schlagen fehl. Schließlich schlägt Heather Lee CIA-Chef Dewey vor, Bourne zurück in den Dienst der CIA zu holen. Doch Heather Lee spielt ein doppeltes Spiel.



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/jasonbourne



Sendungsseite: https://zdf.de/filme/montagskino



http://instagram.com/ZDFmediathek



http://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121