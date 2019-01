Der Mischkonzern Jardine Matheson kann auf eine 186-jährige Geschichte zurückblicken. An der Börse erlebte das Unternehmen jetzt noch einmal Neues.

Jardine Matheson ist gemessen am Börsenwert Singapurs wertvollstes Unternehmen. Am Donnerstag war der Mischkonzern diesen Status kurzzeitig los: Jardine verlor 83 Prozent seines Börsenwerts. Die Singapur Exchange (SGX), die Termin- und Wertpapierbörse in Singapur, teilte mit, dass ein starker Anstieg von vorbörslichen Verkaufsaufträgen den dramatischen Kurssturz verursacht hätte.

Kurz vor Handelsbeginn war die Aktie von 66,47 US-Dollar auf 10,99 Dollar herabgestürzt, insgesamt verlor das Unternehmen so 41 Milliarden Dollar an Wert. Innerhalb von kurzer Zeit erholte sich der Kurs aber wieder, letztendlich schloss die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...