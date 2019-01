Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im letzten Quartal 2018 haben wir "Goldilocks"-Aktien verkauft, so Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities und Portfolio Manager Emerging Markets bei Robeco, in ihrem aktuellen Kommentar. Nun sei es an der Zeit, Schwellenländer-Aktien zu kaufen. Als Robeco Anfang Oktober seine letzte vierteljährliche Publikation geschrieben habe, habe der US-Aktienmarkt gerade seine längste Verlustphase seit Präsident Trumps Amtsantritt hinter sich gehabt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...