Auf der Spielwarenmesse stehen die rund 120.000 präsentierten Neuheiten im besonderen Interesse der Händler und Einkäufer. Eine wichtige Orientierung für sie ist der ToyAward. Mit diesem Preis, der zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche zählt, kürt die Spielwarenmesse eG alljährlich besonders herausragende Produktideen. Für den ToyAward 2019 meldeten 433 Unternehmen (2018: 397) insgesamt 838 Produktinnovationen (2018: 643) an. Dies zeugt von der ungebrochenen Attraktivität des Preises.



Im Rahmen eines zweistufigen Juryverfahrens mit digitalem Vorentscheid bewertete eine Expertenjury die Produkte anhand verschiedener Kriterien. Neben Originalität, Spielspaß und Verständlichkeit des Produktkonzepts spielten auch Sicherheit sowie Verarbeitung & Qualität eine Rolle. Auf einer gemeinsamen Sitzung nominierte die Jury je drei herausragende Neuheiten in der Kategorie Startup sowie in vier altersgruppenspezifischen Bereichen.



Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre):



- Lawn Mower Baby Walker/Legler small foot company - Magic Touch PianoTM Musical Toy/Hape International & Kids II - My First RC/Revell



Kategorie PreSchool (3-6 Jahre):



- bworld theme sets/BRUDER Spielwaren - Deluxe Scientific Workbench/Hape International - My Magic Castle/BUKI France



Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre):



- Magical Mermaid World/PLAYMOBIL - The slow motion game/Hasbro Deutschland - toi+/Ravensburger Spieleverlag



Kategorie Teenager & Adults (ab 10 Jahren):



- Die drei ??? Krimipuzzle/Franckh-Kosmos - kNOW!/Ravensburger Spieleverlag - Sound Jack!/Hutter Trade



Startup:



- Mabot/Shenzhen Bell Creative Science and Education - Pikoko/Brain Games - Qbitoy/Qbi Globe



Die Gewinner der diesjährigen ToyAwards werden am 29. Januar 2019 auf der Eröffnungsfeier zur 70. Spielwarenmesse bekanntgegeben. Weitere Informationen zum ToyAward, zur Jury und zu den Gewinnern der vergangenen Jahre sind auf www.toyaward.de erhältlich.



