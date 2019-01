Die Aktie von Ballard Power hat sich in den letzten Monaten des vergangenen Jahres nicht allzu gut entwickelt. Um fast fünfzig Prozent ist der Wert der Aktie gefallen und befand sich am Abend des 21. Dezembers gerade einmal bei 2,11 Euro. Daraufhin stieg der Kurs zwei bis drei Wochen lang relativ stark an - um 61 Cent. Seiher stagniert der Kurs wieder, sodass die Schwankungsbreite abgenommen hat.

Analyse des 4-Stundencharts: Ein ganz ähnliches Bild!

Auch hier erkennt man die abnehmende ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...