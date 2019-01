Liebe Leser,

China war die Lokomotive, die die Weltwirtschaft in den Jahren nach der Finanz- und Wirtschaftskrise aus dem Sumpf gezogen hat. Der Preis dafür war hoch und es fragt sich, ob er in der Zwischenzeit schon bezahlt wurde. Wenn nicht, kommt noch so manche unangenehme Wahrheit auf uns zu.

Finanziert wurde das starke Wachstum im Reich der Mitte mit Schulden, privaten wie öffentlichen. Profitiert haben nicht nur die Chinesen selbst, die sich neuer Wohnungen, teurer Autos und einer ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...